В ДТП в Архаринском районе погиб человек

СЕГОДНЯ 04:24 2019-12-13T04:24:56+03:00

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ДТП произошло вечером 12 декабря в Архаринском районе. На 1842 километре трассы Чита-Хабаровск водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в стоявшую фуру. По предварительным данным, водитель легковушки погиб, также есть пострадавший.

На месте работали сотрудники полиции и МЧС.

- К месту ДТП выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 61 поселка Архара. Пожарные произвели деблокирование тела погибшего, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Аварию обсуждают в социальных сетях. По словам некоторых пользователей, у погибшего остались жена и дочь. А один из подписчиков паблика @blag_dtp рассказал, почему фура стояла на трассе без габаритных огней.

«Я фуриста знаю. Вчера созванивались с ним. Заглох прямо на дороге. Аккумуляторы сели. Знаки два раза выставлял, но кто-то их украл. Когда стемнело, ГАИшники подъехали и поставили свой знак, но он не помог. Через некоторое время все произошло...», - рассказывает он.

ИСТОЧНИК KP.RU