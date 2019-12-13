2019-12-13T07:47:42+03:00
Общество

Благовещенцы мусорят больше, чем положено по нормативу

Излишки подкидывают в контейнеры недобросовестные предприниматели
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: instagram.com/poligon28roФото: instagram.com/poligon28ro
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Региональный оператор по обращению с ТКО в Благовещенске ООО «Полигон» подвел предварительные итоги уходящего года. По подсчетам специалистов, благовещенцы выбрасывают намного больше мусора, чем предусмотрено нормативами.

«Как показал анализ объемов вывозимых от многоквартирных домов отходов, по Благовещенску наблюдается превышение установленных нормативами объемов, в среднем от 30, и до 50 процентов, в зависимости от района», - сообщается на официальной странице предприятия в Instagram.

По словам оператора, причина в деятельности недобросовестных предпринимателей, которые подкидывают свой мусор в контейнеры многоквартирных домов.

«Т.е. где-то в городе предприниматель сознательно занизил объемы отходов, которые производит его бизнес, а «излишки» сверх норматива можно и в контейнеры жилых домов подкинуть. И получается – утром по графику отходы из контейнеров вывезли, но уже к обеду они снова полные. Ситуация такая не нравится никому – жильцам МКД в первую очередь, но и региональный оператор тоже не в восторге», - говорится в сообщении.

Компания просит сообщать о таких нарушениях и по возможности снимать нарушителей на телефон. Информацию можно передать в директ аккаунта @poligon28ro или по электронной почте poligon.blag@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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