2019-12-13T11:47:54+03:00
Происшествия

Водитель из Приамурья спас троих малышей, задыхающихся угарным газом

Задымление произошло из-за неисправной печи
Василина Васильева
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Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБФото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ
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Водитель автомобиля пожарного поста противопожарной службы Амурской области Александр Бревников спас троих детей, которые чуть не задохнулись угарным газом. ЧП произошло 9 декабря в селе нижняя Полтавка Константиновского района.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, в понедельник мужчина, находясь дома, почувствовал запах гари. Так как дом у мужчины двухквартирный, то он понял, что источник предположительного возгорания находится у соседей. Когда на его стук дверь никто не открыл, амурчанин толкнул ее и вошел в сильно задымленное помещение. Пожарный сразу приступил к обследованию всех комнат квартиры, в одной из которых обнаружил на диване двух маленьких детей 2018 и 2017 года рождения с признаками отравления угарным газом.

Бревников сразу же открыл окна и по телефону вызвал врача. До приезда медработника пожарный начал одевать детей, чтобы вынести их на улицу. Кода он доставал вещи из детской кроватки, под ворохом тряпок обнаружил еще одного годовалого ребенка. Троих малышей огнеборец вынес на свежий воздух. Детям оказали первую медицинскую помощь и доставили в Константиновскую больницу. Их состояние оценивается, как удовлетворительное.

Так как горения в квартире не было, пожарный автомобиль на место происшествия не выезжал. После спасательной операции специалисты осмотрели квартиру и поняли, что задымление произошло из-за неисправной печи и нарушения правил пожарной эксплуатации отопительного оборудования.

Начальник филиала «2 отряда противопожарной службы области» Андрей Карченко обратился с ходатайством к начальнику Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности о награждении участника спасения детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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