Около 30 благовещенцев поучаствовали в акции по сбору вторсырья
Акция по сбору вторсырья прошла в областном центре 14 декабря. Это первое мероприятие экоорганизации «РазДельный сбор». Активисты собирали пластик и макулатуру.
«Всего на акции побывало примерно 26-28 человек. Также прохожие интересовались, чем это мы тут занимается возле библиотеки. По завершении акции все собранное вторсырье было передано переработчику», - сообщается на страничке организации.
Собрать удалось около 200 килограммов макулатуры и порядка 50 килограммов пластика.
Следующая акция пройдет в январе. Активисты планируют расширить список принимаемого вторсырья и добавить в него пакеты и контейнеры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Благовещенск примкнул к всероссийскому движению «РазДельный сбор»
Активные горожане помогут землякам и экобизнесу найти друг друга и вместе заботиться об экологии. (подробности)
Благовещенцы мусорят больше, чем положено по нормативу
Излишки подкидывают в контейнеры недобросовестные предприниматели. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU