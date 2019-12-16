Около 30 благовещенцев поучаствовали в акции по сбору вторсырья

16 Дек. 04:47 2019-12-16T04:47:25+03:00

Собрать удалось около 250 килограммов пластика и макулатуры

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Акция по сбору вторсырья прошла в областном центре 14 декабря. Это первое мероприятие экоорганизации «РазДельный сбор». Активисты собирали пластик и макулатуру.

«Всего на акции побывало примерно 26-28 человек. Также прохожие интересовались, чем это мы тут занимается возле библиотеки. По завершении акции все собранное вторсырье было передано переработчику», - сообщается на страничке организации.

Собрать удалось около 200 килограммов макулатуры и порядка 50 килограммов пластика.

Следующая акция пройдет в январе. Активисты планируют расширить список принимаемого вторсырья и добавить в него пакеты и контейнеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU