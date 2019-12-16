Опубликован режим работы пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ в праздники
1 января уехать в Китай амурчане не смогут
Фото: Сергей Петров
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ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо» опубликовало расписание работы в предпраздничные и праздничные дни. 31 декабря рабочий день на пункте пропуска будет сокращен, последний автобус из Благовещенска в Китай уйдет в 15.30, из Хэйхэ – в 16.00.
1 января переправа работать не будет.
«Начиная со 2 января 2020 года пункт пропуска будет работать в штатном режиме. Движение пассажирских автобусов будет осуществляться с 9.00 часов до 17.00 часов», - сообщается на сайте компании.
ИСТОЧНИК KP.RU