2019-12-16T05:00:14+03:00
Общество

Опубликован режим работы пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ в праздники

1 января уехать в Китай амурчане не смогут
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо» опубликовало расписание работы в предпраздничные и праздничные дни. 31 декабря рабочий день на пункте пропуска будет сокращен, последний автобус из Благовещенска в Китай уйдет в 15.30, из Хэйхэ – в 16.00.

1 января переправа работать не будет.

«Начиная со 2 января 2020 года пункт пропуска будет работать в штатном режиме. Движение пассажирских автобусов будет осуществляться с 9.00 часов до 17.00 часов», - сообщается на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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