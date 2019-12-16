Благовещенцев просят помочь собрать мешок Деда Мороза

16 Дек. 08:55 2019-12-16T08:55:34+03:00

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Акцию «Собери Деда Мороза» запустила некоммерческая организация «Культура как просвещение и помощь». 30 декабря активисты проведут утренник для ребят из Благовещенского детского дома и подарят детям подарки. Именно на покупку игрушек и сладостей и идет сбор средств.

«Мы, вместе с профессиональными актерами нашего театра, привезем к ребятам настоящего Деда Мороза, который поздравит воспитанников с наступающим Новым Годом. В рамках этой подготовки, мы принимаем пожертвования от неравнодушных людей, что бы этот Новый Год запомнился детям не только сказочным представлением. В зависимости от собранных средств, ребята получат от дедушки сладкие подарки и игрушки. Но если сумма собранных средств превысить наши ожидания, то мы, постараемся приобрести для детского дома и что-то более масштабное. Например, новый проектор или же необходимый инвентарь для различного рода внеклассных занятий (мячи, гантели и т.п.)», - говорит актер театра драмы и директор некоммерческой организации «Культура, как просвещение и помощь» Ярослав Шевченко.

Акция продлится до 25 декабря, после чего общественники обсудят нужды детского дома с его директором и закупят подарки. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8-999-166-82-27.

Перевести деньги можно на карту Сбербанка: 5469 0300 1297 6510, или по номеру телефона 8-924-447-78-33 с пометкой «ДЕТИ».

ИСТОЧНИК KP.RU