2019-12-17T04:42:59+03:00
Происшествия

Из-за коммунальной аварии в Благовещенске временно закрыли школу и детский сад

Без холодной воды также остались 14 домов
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: 28.mchs.gov.ruФото: 28.mchs.gov.ru
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ЧП произошло 16 декабря, в районе дома на Институтской, 13/1 прорвало трубу холодного водоснабжения. Без воды остались жители 14 домов: ул. Студенческая, 20, 24, 26, ул. Институтская, 20/2, 20/4, 13, 13/1, 13/3, 13/5, 17, 17/1, ул. Василенко, 7, 11/1, 11/3. Это почти четыре тысячи жильцов, в том числе 1 252 ребенка.

Также под отключения попали школа №16 и прогимназия.

- Во вторник 17 декабря прогимназия прием детей осуществлять не будет, учащиеся школы № 16 переведены на дистанционное обучение, - сообщают в администрации Благовещенска.

Для населения организован подвоз воды. На месте работают аварийно-восстановительная бригада АО «АКС» «Амурводоканал», оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области», оперативная группа ГО ЧС г. Благовещенска. Всего задействовано 15 человек, семь единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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