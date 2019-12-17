2019-12-17T06:05:27+03:00
Общество

В Приамурье поднимется стоимость техосмотра

Новые цены начнут действовать с 1 января
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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С 1 января 2020 года в Амурской области увеличится стоимость техосмотра транспорта. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Василием Орловым. В среднем подорожание составило 20 – 30 рублей.

В новом году размер платы за осмотр легкового автомобиля составит 673 рубля, микроавтобуса – 1 324, автобуса – 1 616 рублей. Стоимость осмотра грузового транспорта будет зависеть от их веса. Грузовики с массой не более 3,5 тонн смогут пройти техосмотр за 718 рублей, от 3,5 до 12 тонн – за 1 414 рублей, более 12 тонн – 1 526. Мотоциклы проверят за 224 рубля, прицепы и полуприцепы – от 561 рубля в зависимости от грузоподъемности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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