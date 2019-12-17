2019-12-17T07:51:18+03:00
Происшествия

В Приамурье спасли мужчину, заблудившегося в лесу

Амурчанину пришлось провести ночь на морозе у костра
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: instagram.com/amurskiespasateliФото: instagram.com/amurskiespasateli
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В прошедшие выходные сотрудники Амурского центра ГЗ и ПБ спасли мужчину, заблудившегося в лесу. Сотрудник Зейского лесхоза возвращался домой из тайги, но пересечь реку Тында в привычном месте не смог – по краям образовалась наледь. Мужчина попытался найти другую переправу, но вскоре заблудился, а его машина сломалась. О случившемся он сообщил жене по спутниковому телефону, а та обратилась за помощью к спасателям.

- Утром он решил самостоятельно выбираться из леса, следуя по своим следам. К этому времени группа спасателей областного поисково-спасательного отряда на автомобиле ГАЗ-3308 «Садко» уже выехала на его поиски. Лесника удалось обнаружить на трассе «ЗеяСнежнегорск» в семи километрах от места ночевки, - сообщают в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

К счастью, амурчанин не пострадал. Не смотря на ночь на морозе, обморожения он не получил. Спасатели напоили его горячим чаем и доставили в Зею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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