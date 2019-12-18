Квартплата для амурчан может вырасти на 7,1 процента
Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление «Об утверждении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». Квартплата для жителей области поднимется в июле 2020 года.
Согласно документу в Благовещенске, Зее, Белогорске, Прогрессе, Райчихинске, Свободном, Тынде, Циалковском и Шимановске тариф вырастет на 7,1 процента. Такое же подорожание ждет жителей некоторых других населенных пунктов области.
Самый невысокий рост квартплаты ждет жителей Амуро-Балтийского, Николаевского, Поляковского, Белояровского, Богословского, Дмитриевского, Краснояровского, Мазановского, Майского, Молчановского, Новороссийского, Практичанского, Путятинского, Сапроновского, Угловоского и Нюкжинского сельсоветов. Их тарифы поднимутся только на четыре процента.
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ИСТОЧНИК KP.RU