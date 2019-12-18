Квартплата для амурчан может вырасти на 7,1 процента

СЕГОДНЯ 07:21 2019-12-18T07:21:59+03:00

Новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2020 года

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Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление «Об утверждении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». Квартплата для жителей области поднимется в июле 2020 года.

Согласно документу в Благовещенске, Зее, Белогорске, Прогрессе, Райчихинске, Свободном, Тынде, Циалковском и Шимановске тариф вырастет на 7,1 процента. Такое же подорожание ждет жителей некоторых других населенных пунктов области.

Самый невысокий рост квартплаты ждет жителей Амуро-Балтийского, Николаевского, Поляковского, Белояровского, Богословского, Дмитриевского, Краснояровского, Мазановского, Майского, Молчановского, Новороссийского, Практичанского, Путятинского, Сапроновского, Угловоского и Нюкжинского сельсоветов. Их тарифы поднимутся только на четыре процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU