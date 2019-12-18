2019-12-18T09:45:32+03:00
Общество

На пункте пропуска в Хэйхэ ожидают отправки в Благовещенск больше сотни грузовиков

В межнавигационный период грузовые перевозки были остановлены более чем на 40 дней
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: economy.amurobl.ruФото: economy.amurobl.ru
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На пункте пропуска в Хэйхэ скопилось большое количество грузовиков, ожидающих отправки в Благовещенск. Причина тому – остановка грузовых перевозок на 40 дней в межнавигационный период.

- По оперативной информации, полученной от канцелярии по пунктам пропуска в Хэйхэ, в настоящее время на территории КНР для отправки в Благовещенск находится 30 российских и 113 китайских грузовых автомобилей, - сообщают в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

Амурчанам рекомендуют уточнять текущую ситуацию о грузовых международных перевозках на направлении Благовещенск – Хэйхэ в диспетчерской службе ЗАО «Торговый порт Благовещенск» по номеру 8 (4162) 22-54-88. Если же права водителей на китайском пункте пропуска нарушаются, сообщить об этом необходимо в Генеральное консульство Российской Федерации в Харбине по телефону +86-132-1461-9133.

С 10 декабря, когда были открыты международные грузовые перевозки, по понтонному мосту через Амур проехало 966 транспортных средств. Из Благовещенска в Китай уехало 420 грузовиков, в обратном направлении – 546 автомобилей. В среднем за сутки по мосту проезжает около 120 транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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