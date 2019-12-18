На благовещенку напала бездомная собака

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-18T09:58:35+03:00

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В редакцию газеты «Комсомольская правда» обратилась жительница Благовещенска. Она рассказала, что вчера, 17 декабря, на нее бросилась бездомная собака. От агрессивного пса женщину спас проезжавший мимо автомобилист.

Инцидент произошел рано утром на улице Политехнической. Благовещенка шла по своим делам, когда на нее бросилась собака.

- Сначала эта собака бежала рядом с какой-то женщиной, может, она эту собаку подкармливает, не знаю. А потом, может, я жест какой-то не такой сделала, может еще что-то, но собака на меня кинулась. Хорошо, что мимо проезжал мужчина. Он заметил, остановился, выскочил из салона и отогнал пса. Мужчина собаку отгонял, пока я не перешла дорогу. Потом сел в машину и уехал, - рассказывает женщина.

Благовещенка не пострадала, за что она хочет поблагодарить неизвестного спасителя.

- Хорошо, что он остановился, иначе не знаю, чем бы закончилось, - добавляет горожанка.

ИСТОЧНИК KP.RU