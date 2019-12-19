Амурчанин, убегая от полиции, пытался протаранить патрульный автомобиль

СЕГОДНЯ 03:17 2019-12-19T03:17:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Погоня со стрельбой произошла в поселке Прогресс. Патрулируя улицы, сотрудники ГИБДД заметили водителя, который при виде полицейский резко изменил направление движения. Стражи порядка бросились в погоню.

Пытаясь оторваться от преследователей, нарушитель петлял, создавая угрозу для других участников движения. Вскоре водитель выехал на дорогу Благовещенск – Гомелевка и направился в Райчихинск. На требования полицейских и на выстрелы из табельного оружия амурчанин не отреагировал и даже попытался протаранить патрульный автомобиль.

- Инспектор ДПС произвел два предупредительных выстрела, а также несколько выстрелов по колесам автомобиля правонарушителя, тем самым повредив их. Мужчина был вынужден остановиться, попытался скрыться от сотрудников полиции в лесном массиве, но был задержан, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Водителем оказался местный житель, 1987 года рождения. Мужчина уже был лишен водительских прав, а за рулем находился с признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. На нарушителя составили три административных протокола. Кроме того, в его действиях усматривается признаки преступления по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU