2019-12-19T04:43:10+03:00
Общество

31 декабря в Приамурье станет выходным днем

Решение о переносе выходного принял губернатор области после опроса населения
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: instagram.com/va.orlovФото: instagram.com/va.orlov
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О переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram. Ранее глава Приамурья провел в своем аккаунте опрос населения. Подписчикам предлагалось ответить на вопрос: нужно ли переносить выходной?

«Мы подвели итоги вашего голосования по поводу переноса/непереноса выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Спасибо за активность! Несколько тысяч человек успело высказаться по этому поводу. Итог - 95 процентов за перенос. Так что как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день», - написал Василий Орлов.

Соответствующее постановление губернатор подпишет уже сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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