Информация о минировании детских садов Благовещенска не подтвердилась

СЕГОДНЯ 07:46 2019-12-19T07:46:13+03:00

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Кинологи обследовали все детские сады, в которых якобы были заложены бомбы. К счастью, никаких опасных предметов специалисты не нашли, все сообщения оказались ложными.

- По уточненным данным сообщения о минировании поступили по десяти детским садам и одной школе города Благовещенска, всего было обследовано 16 корпусов этих учреждений, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Всего было эвакуировано около 3 300 детей. Малышей разместили в ближайших школах и автобусах. Сейчас все учреждения работают в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU