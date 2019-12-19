Информация о минировании детских садов Благовещенска не подтвердилась
Кинологи обследовали все детские сады, в которых якобы были заложены бомбы. К счастью, никаких опасных предметов специалисты не нашли, все сообщения оказались ложными.
- По уточненным данным сообщения о минировании поступили по десяти детским садам и одной школе города Благовещенска, всего было обследовано 16 корпусов этих учреждений, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
Всего было эвакуировано около 3 300 детей. Малышей разместили в ближайших школах и автобусах. Сейчас все учреждения работают в штатном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU