В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего троих детей
ДТП с участием машины такси и троих подростков произошло вечером 19 декабря на пересечении улиц 50 лет Октября и Кольцевая. Дети переходили дорогу на зеленый свет, когда на них налетел автомобиль. С места происшествия водитель скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.
- Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции, возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя, - призывают сотрудники Госавтоинспекции.
Очевидцев происшествия просят передать информацию по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62. Также информацию можно сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».
ИСТОЧНИК KP.RU