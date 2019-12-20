2019-12-20T08:34:15+03:00
Происшествия

В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего троих детей

С места происшествия мужчина скрылся
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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ДТП с участием машины такси и троих подростков произошло вечером 19 декабря на пересечении улиц 50 лет Октября и Кольцевая. Дети переходили дорогу на зеленый свет, когда на них налетел автомобиль. С места происшествия водитель скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

- Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции, возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя, - призывают сотрудники Госавтоинспекции.

Очевидцев происшествия просят передать информацию по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62. Также информацию можно сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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