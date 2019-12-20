Маршрут №12 в Благовещенске продлен до Радиоцентра

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-20T08:56:35+03:00

В течение месяца перевозчик будет работать в тестовом режиме

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В Благовещенске продлили маршрут автобуса №12. Сделано это было по многочисленным просьбам жителей. Теперь общественный транспорт будет доезжать до поселка Радиоцентр. В течение месяца перевозчик будет работать в тестовом режиме.

- Обращаем внимание, что движение автобусов до остановочного пункта «Радиоцентр» будет осуществляться только по рабочим дням (исключая праздничные и выходные дни), - предупреждают в пресс-службе администрации Благовещенска.

От остановки в поселке Радиоцентр автобус отъезжает в 6.55 и 8.55, от Торгового порта в 17.16 и 18.16.

ИСТОЧНИК KP.RU