2019-12-20T08:56:35+03:00
Общество

Маршрут №12 в Благовещенске продлен до Радиоцентра

В течение месяца перевозчик будет работать в тестовом режиме
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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В Благовещенске продлили маршрут автобуса №12. Сделано это было по многочисленным просьбам жителей. Теперь общественный транспорт будет доезжать до поселка Радиоцентр. В течение месяца перевозчик будет работать в тестовом режиме.

- Обращаем внимание, что движение автобусов до остановочного пункта «Радиоцентр» будет осуществляться только по рабочим дням (исключая праздничные и выходные дни), - предупреждают в пресс-службе администрации Благовещенска.

От остановки в поселке Радиоцентр автобус отъезжает в 6.55 и 8.55, от Торгового порта в 17.16 и 18.16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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