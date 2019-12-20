2019-12-20T09:07:07+03:00
Общество

В Приамурье из-за нарушения санитарных норм закрыли садик

Учреждение не будет работать до 31 декабря
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области провели проверку в детском саду поселка Ерофей Павлович и выявили несколько серьезных нарушений. Среди них: отсутствие горячей воды в туалете для персонала, недостаточное количество спецодежды у сотрудников, пищеблок в недостаточном количестве обеспечен горячим водоснабжением, не соблюдаются правила товарного соседства при хранении пищевых продуктов, не соблюдаются требования к мытью столовой посуды, к оборудованию, инвентарю, посуде и таре. Кроме того, в учреждении не проводили осмотр персонала пищеблока на катаральные явления и ангины, не было воздушных разрывов сифонных устройств канализации, на кухне использовалась посуда с повреждениями, а руководитель не следил за соблюдением работниками санитарных правил.

В результате по решению суда садик был закрыт до 31 декабря, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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