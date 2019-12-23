Амурчанам обещают 300 тысяч рублей за информацию об убийстве

23 Дек. 06:02 2019-12-23T06:02:27+03:00

Преступление было совершено 15 лет назад

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Амурские полицейские просят помощи в расследовании убийства, произошедшего 15 лет назад. 25 июня 2004 года в районе 15 километра дороги Тамбовка – Муравьевка было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. Именно ее убийц и разыскивают стражи порядка.

Того, кто сможет пролить свет на обстоятельства преступления, ждет крупное вознаграждение.

- УМВД России по Амурской области объявлено вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей за предоставление результативной информации, способствующей раскрытию вышеуказанного преступления и задержанию лица его совершившего, - говорят в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Сообщить имеющиеся сведения необходимо в УУР УМВД России по Амурской области по телефонам: 8(4162) 59-41-02, 8(4162) 59-41-05.

ИСТОЧНИК KP.RU