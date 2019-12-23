2019-12-23T07:06:41+03:00
Происшествия

В Приамурье спасли мужчину замерзающего в поле

Амурчанин получил обморожение обеих ступней
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Вечером 22 декабря на пульт диспетчера пожарной части №31 села Ивановка поступило сообщение о том, что в полях заблудился 26-летний мужчина. Амурчанин шел из Успеновки в сторону Вознесенска и потерялся. С собой у него был телефон, но объяснить, где он находится, мужчина не смог. А после связь с ним оборвалась.

- На поиски выехали оперативные поисковые группы пожарной части села Ивановка, полиции, администрации сельсовета и района. Район поиска был определен по секторам для каждой группы. Всего в поисках принимали участие 13 человек и 6 единиц техники, - сообщают в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Обнаружить амурчанина удалось лишь в 23.30 сотрудникам полиции и администрации сельсовета. Потерявшийся находился посреди поля в трех километрах от села Успеновка. Мужчину занесли в машину, накрыли куртками и доставили в больницу. По предварительным данным у амурчанина общее переохлаждение тела и обморожение обеих ступней второй степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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