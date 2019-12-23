Амурский студент посмертно награжден медалью «За спасение погибавших»
23 ноября губернатор Амурской области Василий Орлов вручил медаль «За спасение погибавших» Марине Пачикиной, сын которой погиб, пытаясь спасти утопающих.
Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Пачикин 27 июня 2015 года отдыхал вместе с друзьями на берегу Зеи. В какой-то момент двоих ребят стало затягивать течением, они стали тонуть.
- Дмитрий Пачикин, рискуя собственной жизнью, бросился спасать утопающих, но, не справившись с сильным течением и водоворотом, погиб при попытке спасения. За проявленные мужество и отвагу при спасении людей при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, он был представлен к награждению орденом Мужества, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.
ИСТОЧНИК KP.RU