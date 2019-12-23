Амурский студент посмертно награжден медалью «За спасение погибавших»

23 Дек. 08:01 2019-12-23T08:01:56+03:00

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23 ноября губернатор Амурской области Василий Орлов вручил медаль «За спасение погибавших» Марине Пачикиной, сын которой погиб, пытаясь спасти утопающих.

Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Пачикин 27 июня 2015 года отдыхал вместе с друзьями на берегу Зеи. В какой-то момент двоих ребят стало затягивать течением, они стали тонуть.

- Дмитрий Пачикин, рискуя собственной жизнью, бросился спасать утопающих, но, не справившись с сильным течением и водоворотом, погиб при попытке спасения. За проявленные мужество и отвагу при спасении людей при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, он был представлен к награждению орденом Мужества, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU