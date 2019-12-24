Благовещенский садик, в котором обвалился потолок, готов к приему малышей

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-24T09:15:11+03:00

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В четвертом корпусе садика №5 завершается ремонт. Напомним, 21 августа в одной из групп с потолка обвалилась штукатурка. Пострадали два малыша. После этого садик был закрыт на ремонт, а воспитанников разместили в других корпусах.

- Здесь был выполнен ремонт стен, пола, полностью заменены окна, двери, инженерные сети, установлены новые потолки и напольное покрытие. На сегодняшний день объект полностью готов к приему воспитанников, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Вернуться в садик ребята смогут 20 января. К этому времени поступит новая мебель, игровые комплексы и методическое оборудование. На ремонт было потрачено более 16 миллионов рублей.

Также на 98 процентов завершен ремонт в школе №24. В здании заменили окна, межкомнатные двери, обновили отмостки, выровняли и покрасили стены, отремонтировали полы, заменили линолеум и системы водоснабжения и отопления. Также в классах установили подвесные потолки, выполнили модернизацию системы видеонаблюдения. В общей сложности было потрачено 47,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU