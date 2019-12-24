2019-12-24T10:16:54+03:00
Общество

Январские пенсии амурчанам выплатят по графику

Отделения «Почты России» начнут работу с 3 января
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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В Приамурье определен график выплаты пенсий в новогодние праздники.

- Досрочных выплат за январь в декабре не будет. Изменения коснутся только тех пенсионеров, которые получают пенсии 7 числа: им ее выплатят заранее, так как день Рождества во всех почтовых отделениях будет выходным, - сообщают в пресс-службе ОПФР по Амурской области.

В 2020 году отделения почты начнут работу с 3 января, а потому все пенсионеры получат выплаты по графику. Те же, чьи пенсии приходят 7 января, получат деньги 4 или 6 числа. К слову, 6 января рабочий день почты будет сокращен на час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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