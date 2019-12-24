Январские пенсии амурчанам выплатят по графику
В Приамурье определен график выплаты пенсий в новогодние праздники.
- Досрочных выплат за январь в декабре не будет. Изменения коснутся только тех пенсионеров, которые получают пенсии 7 числа: им ее выплатят заранее, так как день Рождества во всех почтовых отделениях будет выходным, - сообщают в пресс-службе ОПФР по Амурской области.
В 2020 году отделения почты начнут работу с 3 января, а потому все пенсионеры получат выплаты по графику. Те же, чьи пенсии приходят 7 января, получат деньги 4 или 6 числа. К слову, 6 января рабочий день почты будет сокращен на час.
ИСТОЧНИК KP.RU