31 декабря в Благовещенске изменится схема движения общественного транспорта

СЕГОДНЯ 05:21 2019-12-25T05:21:04+03:00

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31 декабря на время проведения праздничных мероприятий на площади Ленина с 18.00 до 20.30 будет ограничено движение по главной городской улице. Проехать по Ленина нельзя будет на участке от Пионерской до Шимановского.

- Движение городских автобусов будет организовано по параллельным улицам: Пионерская, Зейская, Шимановского. Автобусы по основным городским маршрутам будут ходить согласно действующему расписанию, - предупреждают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Автобусы будут двигаться по следующим маршрутам:

Маршруты №№ 11, К: Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту.

Маршруты №№ 2 (2а), 5, 8, 26, 39, 106: 50 лет Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту.

Маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31: 50 лет Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту.

Маршрут № 12: Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по маршруту.

После праздничного фейерверка в 20.00 горожан у площади будут ждать автобусы №№ 1, 13, 26, 101. Общественный транспорт будет стоять на улице 50 лет Октября на участке от Ленина до Зейской. Автобусы №№ 8, 15 (20), 22, 106 от своих начальных остановочных пунктов будут отъезжать в 20.20 – 20.25. Маршрута № 19 от начального остановочного пункта отъедит в 20.30.

ИСТОЧНИК KP.RU