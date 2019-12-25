В предновогодние дни график работы амурских садиков изменится

СЕГОДНЯ 06:10 2019-12-25T06:10:47+03:00

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В связи с переносом выходного дня с 28 на 31 декабря в график работы амурских садиков были внесены изменения. 31 числа дошкольные учреждения работать не будут, зато 28 декабря их двери будут открыты. Правда, коснутся изменения не всех.

- В грядущую субботу детские сады будут работать в 20 муниципалитетах, в трех территориях – городе Тында, ЗАТО Циолковский и Серышевском районе – решения о переносе не были приняты, в Тындинском районе часть учреждений для дошкольников будет работать 28 декабря, часть – 31-го. Вопрос остается нерешенным в пяти районах – Октябрьском, Мазановском, Архаринском, Ромненском и Сковородинском, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Решения о переносе выходного принимают главы муниципалитетов по согласованию с родителями.

31 декабря стало выходным для государственных служащих исполнительных органов власти по постановлению губернатора области Василия Орлова.

ИСТОЧНИК KP.RU