Два фермера из Приамурья нарушили запрет на разведение свиней

СЕГОДНЯ 06:43 2019-12-25T06:43:10+03:00

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Во время проверки на двух подворьях в Ивановском и Завитинском районов были обнаружены свиньи. И это не смотря на запрет их разведения в связи с угрозой новой вспышки африканской чумы свиней.

- В отношении сельчан составлены административные материалы, выданы предписания свиней с подворий убрать. В настоящее время материалы переданы и для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. К сожалению, далеко не все амурчане понимают, что игнорируя запрет на разведение свиней, они рискуют не только своим, но и благополучием соседей, в том числе и из других сел. Ведь ограничения установлены не просто так. Вирус АЧС способен долгое время сохраняться в природной среде и даже через несколько месяцев после снятия карантина остается риск заражения. И тогда все начнется заново, - пояснил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Вновь завести поголовье свиней животноводы смогут не раньше чем через год.

Сейчас специалисты управления ветеринарии области совершают подворовые обходы, раздают памятки населению об опасности заболевания и проверяют, нет ли нарушений. На сегодняшний день вспышек АЧС в Амурской области не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU