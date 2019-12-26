2019-12-26T04:53:34+03:00
Общество

В Белогорске из-за морозов младшеклассников перевели на дистанционное обучение

Температура в городе опустилась до -36
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Белогорске из-за сильных морозов отменили занятия у учеников младших классов. Столбик уличного термометра в городе упал до -36. До конца четверти ребята будут обучаться дистанционно. Об этом сообщил на своей станице в Instagram глава Белогорска Станислав Мелюков. В школу дети вернуться лишь после зимних каникул 9 января.

Между тем, по прогнозам Амурского гидрометцентра сниженный температурный фон на территории области сохраняется. 26 декабря на севере ожидается -40 градусов ночью, и до -35 днем. В южных районах – около -37 ночью, и 18 – 23 градусов мороза днем. Благовещенцам придется потерпеть 30-градусный холод в ночное время, и до -22 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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