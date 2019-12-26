Застройщику придется выплатить более 13 миллионов рублей за пожар в аэропорту Благовещенска

СЕГОДНЯ 05:14 2019-12-26T05:14:45+03:00

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Арбитражный суд Амурской области вынес решение о взыскании с ГКУ Амурской области «Строитель» более 13 миллионов рублей в пользу благовещенского аэропорта. Эта сумма должна покрыть расходы, которые понес аэровокзал после пожара в июле 2016 года. Напомним, ЧП произошло 10 июля, загорелась отделка фасада административного здания.

- Истец полагает, что ответчиком строительный контроль не осуществлялся в полной мере, что позволило подрядчику при строительстве использовать горючие стройматериалы, не предусмотренные проектом, - поясняют в пресс-службе Арбитражного суда Амурской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU