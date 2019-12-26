2019-12-26T05:50:31+03:00
Общество

В Приамурье орудуют мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора

Обманщики пугают организации проверками и предлагают нормативные документы за две тысячи рублей
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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Управление Роспотребнадзора по Амурской области предупреждает о мошенников, орудующих под видом учреждения.

Неизвестные звонят в организации с мобильных телефонов, и, представляясь сотрудниками управления предупреждают о проверках и необходимости купить у них нормативные документы для «уголка потребителя» за две тысячи рублей.

- Не попадайтесь на уловки мошенников. Помните, всегда можно спросить Ф.И.О. и должность обратившегося «специалиста», а затем уточнить полученную информацию в Управлении Роспотребнадзора по Амурской области, - предупреждают в управлении.

О случаях обмана амурчан просят сообщать в полицию, а также в Роспотребнадзор.

Телефон горячей линии управления - 8-(4162) 20-20-20, оперативного дежурного - 8-(4162)-52-56-29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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