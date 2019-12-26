В Приамурье орудуют мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора
Управление Роспотребнадзора по Амурской области предупреждает о мошенников, орудующих под видом учреждения.
Неизвестные звонят в организации с мобильных телефонов, и, представляясь сотрудниками управления предупреждают о проверках и необходимости купить у них нормативные документы для «уголка потребителя» за две тысячи рублей.
- Не попадайтесь на уловки мошенников. Помните, всегда можно спросить Ф.И.О. и должность обратившегося «специалиста», а затем уточнить полученную информацию в Управлении Роспотребнадзора по Амурской области, - предупреждают в управлении.
О случаях обмана амурчан просят сообщать в полицию, а также в Роспотребнадзор.
Телефон горячей линии управления - 8-(4162) 20-20-20, оперативного дежурного - 8-(4162)-52-56-29.
ИСТОЧНИК KP.RU