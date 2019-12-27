Амурские спасатели сняли со льда четырех рыбаков

СЕГОДНЯ 06:25 2019-12-27T06:25:58+03:00

Изменить размер текста: A A

26 декабря амурским спасателям пришлось выезжать на помощь четверым рыбакам, застрявшим на льду в районе ключа Сохатиный Бурейского водохранилища. Машина амурчан сломалась, и они не смогли вернуться на берег.

- Дежурная смена на судне на воздушной подушке «Хивус-10» выехали к рыбакам, которые, чтобы не замерзнуть, разожгли костер, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Рыбаков эвакуировали в поселок Талакан.

Спасатели предупреждают, что выходить на лед Бурейского водохранилища сейчас очень опасно: вода замерзла сравнительно недавно, ледяная корка еще не достаточно крепкая.

ИСТОЧНИК KP.RU