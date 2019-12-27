2019-12-27T06:25:58+03:00
Происшествия

Амурские спасатели сняли со льда четырех рыбаков

Машина рыболовов сломалась посреди водохранилища
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области.Фото: ГУ МЧС России по Амурской области.
Изменить размер текста:

26 декабря амурским спасателям пришлось выезжать на помощь четверым рыбакам, застрявшим на льду в районе ключа Сохатиный Бурейского водохранилища. Машина амурчан сломалась, и они не смогли вернуться на берег.

- Дежурная смена на судне на воздушной подушке «Хивус-10» выехали к рыбакам, которые, чтобы не замерзнуть, разожгли костер, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Рыбаков эвакуировали в поселок Талакан.

Спасатели предупреждают, что выходить на лед Бурейского водохранилища сейчас очень опасно: вода замерзла сравнительно недавно, ледяная корка еще не достаточно крепкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опубликован график работы медицинских учреждений Благовещенска в праздники
Амурские спасатели сняли со льда четырех рыбаков
В Приамурье орудуют мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора
Застройщику придется выплатить более 13 миллионов рублей за пожар в аэропорту Благовещенска
В Белогорске из-за морозов младшеклассников перевели на дистанционное обучение
Два фермера из Приамурья нарушили запрет на разведение свиней
В предновогодние дни график работы амурских садиков изменится
31 декабря в Благовещенске изменится схема движения общественного транспорта
Январские пенсии амурчанам выплатят по графику
Благовещенский садик, в котором обвалился потолок, готов к приему малышей
Амурский студент посмертно награжден медалью «За спасение погибавших»
В Приамурье спасли мужчину замерзающего в поле
Амурчанам обещают 300 тысяч рублей за информацию об убийстве
В Приамурье из-за нарушения санитарных норм закрыли садик
Маршрут №12 в Благовещенске продлен до Радиоцентра