Опубликован график работы медицинских учреждений Благовещенска в праздники
Администрация Благовещенска опубликовала график работы медицинских учреждений в праздничные дни. Часть организаций будет работать без перерывов, часть – не будут принимать пациентов в первые дни нового года.
График работы медицинских организаций
Стационары:
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», ул. Воронкова, д. 26 - круглосуточно
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» , ул. Октябрьская, д.108 - круглосуточно
ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница», ул. Батарейная, д. 15 - круглосуточно
ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», ул. Больничная, д. 32: стационар – круглосуточно, женская консультация № 2 (44-11-70) - 03.01.2020, 06.01.2020 - с 08.00 до 13.00, женская консультация № 1 (77-24-04) - 03.01.2020, 06.01.2020 - с 09.00 до 14.00, травмпункт – с 01.01.2020 по 08.01.2020 - круглосуточно
Поликлиники:
ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1», Калинина, д. 82:
31.12.2019 – с 08.00 до 18.00 - прием терапевтов и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности,
02.01.2020 - с 08.00 до 13.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара
03.01.2020 - с 08.00 до 13.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара
04.01.2020 - с 08.00 до 13.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
06.01.2020 - с 08.00 до 13.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара
08.01.2020 - с 08.00 до 13.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара
Регистратура: 52-65-07, 33-27-14
Офис врача общей практики, ул. Кантемирова д. 11/1
31.12.2019 – с 08.00 до 18.00 прием врачей общей практики
02.01.2020 - с 08.00 до 13.00 прием дежурного врача
03.01.2020 - с 08.00 до 13.00 прием дежурного врача
04.01.2020 - с 08.00 до 13.00 прием дежурного врача
06.01.2020 - с 08.00 до 13.00 прием дежурного врача
08.01.2020 - с 08.00 до 13.00 прием дежурного врача
Регистратура: 47-66-27
Офис врача общей практики, пос. Аэропорт, 3
Прием врача 03.01.2020 - с 08.00 до 13.00
тел.44-30-47
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2», ул. 50 лет Октября, 195/1
31.12.2019 – с 08.00 до 18.00 - прием терапевтов и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
02.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
03.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
04.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
06.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
08.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
Регистратура: 42-45-48, 42-41-39
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3», ул. Театральная, д. 28
31.12.2019 – с 08.00 до 18.00 - прием терапевтов и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
01.01.2020 – с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
02.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
03.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
04.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
06.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
07.01.2020 – с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
08.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
Регистратура: 77-24-24, 77-24-25
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4», ул. Амурская, д. 213
31.12.2019 – с 08.00 до 14.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
02.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
03.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
04.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
06.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности
08.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому
Регистратура: 33-15-51, 33-39-54
ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника», ул.Дьяченко д.3
Кабинет неотложной стоматологической помощи круглосуточный режим работы
Детские поликлиники
Детские поликлиники - тел.регистратуры:
№ 1 - 77-29-49, №2 - 77-29-39, №3 - 77-29-59, №4 - 7-29-29:
31.12.2019 - с 09.00 до 14.00 - прием дежурного врача, врачей узких специальностей в детской поликлинике № 4
02.01.2020 - с 09.00 до 14.00 - прием дежурного врача
04.01.2020 - с 09.00 до 14.00 прием дежурного врача, врачей узких специальностей в детской поликлинике № 1
06.01.2020 - с 09.00 до 14.00 - прием дежурного врача, врачей узких специальностей в детской поликлинике № 3
08.01.2020 - с 09.00 до 14.00 - прием дежурного врача, врачей узких специальностей в детской поликлинике № 4
Работа НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ (77-29-29):
02.01.2020, 04.01.2020, 06.01.2020, 08.01.2020 –
с 13:00 до 18:00
01.01.2020, 03.01.2020, 05.01.2020, 07.01.2020-
с 08:00 до 14:00
Детская стоматологическая поликлиника: круглосуточный режим работы
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