Опубликован график работы медицинских учреждений Благовещенска в праздники

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-27T09:13:53+03:00

Помощь горожанам будут оказывать в круглосуточном режиме

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Администрация Благовещенска опубликовала график работы медицинских учреждений в праздничные дни. Часть организаций будет работать без перерывов, часть – не будут принимать пациентов в первые дни нового года.

График работы медицинских организаций

Стационары:

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», ул. Воронкова, д. 26 - круглосуточно

ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница» , ул. Октябрьская, д.108 - круглосуточно

ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница», ул. Батарейная, д. 15 - круглосуточно

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», ул. Больничная, д. 32: стационар – круглосуточно, женская консультация № 2 (44-11-70) - 03.01.2020, 06.01.2020 - с 08.00 до 13.00, женская консультация № 1 (77-24-04) - 03.01.2020, 06.01.2020 - с 09.00 до 14.00, травмпункт – с 01.01.2020 по 08.01.2020 - круглосуточно

Поликлиники:

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1», Калинина, д. 82:

31.12.2019 – с 08.00 до 18.00 - прием терапевтов и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности,

02.01.2020 - с 08.00 до 13.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара

03.01.2020 - с 08.00 до 13.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара

04.01.2020 - с 08.00 до 13.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

06.01.2020 - с 08.00 до 13.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара

08.01.2020 - с 08.00 до 13.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности, работа дневного стационара

Регистратура: 52-65-07, 33-27-14

Офис врача общей практики, ул. Кантемирова д. 11/1

31.12.2019 – с 08.00 до 18.00 прием врачей общей практики

02.01.2020 - с 08.00 до 13.00 прием дежурного врача

03.01.2020 - с 08.00 до 13.00 прием дежурного врача

04.01.2020 - с 08.00 до 13.00 прием дежурного врача

06.01.2020 - с 08.00 до 13.00 прием дежурного врача

08.01.2020 - с 08.00 до 13.00 прием дежурного врача

Регистратура: 47-66-27

Офис врача общей практики, пос. Аэропорт, 3

Прием врача 03.01.2020 - с 08.00 до 13.00

тел.44-30-47

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2», ул. 50 лет Октября, 195/1

31.12.2019 – с 08.00 до 18.00 - прием терапевтов и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

02.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

03.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

04.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

06.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

08.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

Регистратура: 42-45-48, 42-41-39

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3», ул. Театральная, д. 28

31.12.2019 – с 08.00 до 18.00 - прием терапевтов и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

01.01.2020 – с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

02.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

03.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

04.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

06.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

07.01.2020 – с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

08.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

Регистратура: 77-24-24, 77-24-25

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4», ул. Амурская, д. 213

31.12.2019 – с 08.00 до 14.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, дневного стационара, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

02.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

03.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

04.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

06.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта и врачей узких специальностей, работа диагностической службы, оказание неотложной помощи на дому, выписка рецептов ДЛО, листков нетрудоспособности

08.01.2020 - с 08.00 до 14.00 - прием терапевта, оказание неотложной помощи на дому

Регистратура: 33-15-51, 33-39-54

ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника», ул.Дьяченко д.3

Кабинет неотложной стоматологической помощи круглосуточный режим работы

Детские поликлиники

Детские поликлиники - тел.регистратуры:

№ 1 - 77-29-49, №2 - 77-29-39, №3 - 77-29-59, №4 - 7-29-29:

31.12.2019 - с 09.00 до 14.00 - прием дежурного врача, врачей узких специальностей в детской поликлинике № 4

02.01.2020 - с 09.00 до 14.00 - прием дежурного врача

04.01.2020 - с 09.00 до 14.00 прием дежурного врача, врачей узких специальностей в детской поликлинике № 1

06.01.2020 - с 09.00 до 14.00 - прием дежурного врача, врачей узких специальностей в детской поликлинике № 3

08.01.2020 - с 09.00 до 14.00 - прием дежурного врача, врачей узких специальностей в детской поликлинике № 4

Работа НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ (77-29-29):

02.01.2020, 04.01.2020, 06.01.2020, 08.01.2020 –

с 13:00 до 18:00

01.01.2020, 03.01.2020, 05.01.2020, 07.01.2020-

с 08:00 до 14:00

Детская стоматологическая поликлиника: круглосуточный режим работы

ИСТОЧНИК KP.RU