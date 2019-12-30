Жители Зеи «построили» новогоднюю елку из машин

СЕГОДНЯ 04:04 2019-12-30T04:04:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Зеи провели праздничный автомобильный флешмоб. Автолюбители выстроили свои машины в форме новогодней елки и названия города. Участие в акции приняли около 60 горожан. По окончанию мероприятия елку еще и зажгли.

«Еще до завершения акция получила много положительных откликов по всей области. Благодарим всех, кто не побоялся мороза, принял участие в праздничном флешмобе и поднял настроение жителям города! Получилось здорово!», - пишет паблик @otzovik_zeya в Instagram.

Активные автолюбители планируют повторить свой флешмоб, но посвятить его уже Дню победы.

Фото: Роман Кулиашвили

ИСТОЧНИК KP.RU