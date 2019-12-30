2019-12-30T05:28:20+03:00
Общество

Благовещенцам, задолжавшим за услуги ЖКХ, грозят ограничением канализации перед Новым годом

В подъездах домов развешивают листовки с предупреждением
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: АО «Амурские Коммунальные Системы»Фото: АО «Амурские Коммунальные Системы»
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В подъездах многоквартирных домов Благовещенска появились листовки с дурно пахнущими смайлами – так специалисты ООО «Благовещенский Расчетно-кассовый центр» и управляющих компаний предупреждают о санкциях, которые грозят должникам. «Долги за воду и тепло – вонь в подъезде. Среди вас есть должники», - говорится в сообщениях. Жильцов предупреждают, что погасить долг необходимо в кратчайшие сроки, иначе неплательщиков ждет ограничение канализации прямо перед Новым годом.

- По данным на 1 декабря 2019 года дебиторская задолженность по теплу составила 346 272 тысячи рублей и это только бытовые абоненты, без учета юридических лиц, ТСЖ, ЖСК и УК. Немногим меньше задолжали горожане за водоснабжение и водоотведение – 149 369 тысяч рублей. Как и по теплу, речь идет лишь о бытовых абонентах. Общая же задолженность по теплу составляет более 845 миллионов рублей и по водоснабжению и водоотведению 286 683 тысячи рублей, - сообщают в АО «Амурские Коммунальные Системы».

За год специалисты отдела по досудебной и судебной работе Благ-РКЦ навестили 554 должника, изъяли более 40 единиц бытовой техники и арестовали 5 автомобилей. Также, ведется работа по ограничению выезда должников заграницу и выселение неплательщиков из их квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Благовещенцам, задолжавшим за услуги ЖКХ, грозят ограничением канализации перед Новым годом
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