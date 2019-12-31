Горожане смогут уехать домой после новогоднего фейерверка

СЕГОДНЯ 03:37 2019-12-31T03:37:07+03:00

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Сегодня, в новогодний вечер, с 18:00 до 20:30, в связи с проведением праздничных мероприятий на площади им. Ленина будет ограничено движение машин по улице Ленина от Пионерской до Шимановского.

Движение городских автобусов будет организовано по параллельным улицам: Пионерская, Зейская, Шимановского. Автобусы по основным городским маршрутам будут ходить согласно действующему расписанию.

Автобусы будут двигаться по следующим маршрутам:

Маршруты №№ 11, К:

–Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту.

Маршруты №№ 2 (2а), 5, 8, 26, 39, 106:

– 50 лет Октября - Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту.

Маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31:

– 50 лет Октября – Зейская – Шимановского –Ленина и далее по маршруту.

Маршрут № 12:

– Шевченко – Ленина – Пионерская - Зейская и далее по маршруту.

К окончанию проведения фейерверка в 20:00 к площади им. Ленина будут поданы автобусы маршрутов №№ 1, 13, 15 (20), 26, 101, которые будут размещены по ул. 50 лет Октября на участке от ул. Ленина до ул. Зейская. Отправление автобусов маршрутов №№ 8, 22, 106 от своих начальных остановочных пунктов будет осуществляться с задержкой по времени, в 20:20 – 20:25. Отправление автобуса маршрута № 19 от начального остановочного пункта будет осуществляться согласно действующему расписанию в 20:30.

ИСТОЧНИК KP.RU