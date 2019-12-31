В Благовещенске введен режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 03:48 2019-12-31T04:03:12+03:00

Он будет действовать в течение зимних каникул

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В Благовещенске установили режим повышенной готовности. По решению мэра Благовещенска Валентины Калиты его ввели вчера, 30 декабря. Он будет действовать на территории города 30 декабря с 18:00 до 09:00 9 января 2020 года в целях своевременного реагирования на возникновение возможных аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних и рождественских праздников.

В соответствии с постановлением АО «АКС», управляющие и обслуживающие организации, МКП «ГСТК» имеющиеся силы и средства должны перевести в готовность к ликвидации возможных технологических сбоев, аварий и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что при возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по тел: 112.

Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 202-112.

ИСТОЧНИК KP.RU