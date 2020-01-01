В новогоднюю ночь в Благовещенске пропал двухлетний малыш

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:36:08+03:00

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Следователи объявили в розыск двухлетнего Демьяна Сазонова. Малыш пропал в Благовещенске вечером 31 декабря.

- По предварительным данным ребенок ушел вместе со своей матерью. Женщина вернулась домой (г. Благовещенск, пер. Райчихинский) одна. Где находится ее сын, она пояснить не может, - сообщают в СУ СКР по Амурской области.

В данный момент, по словам отца ребенка, женщина находится в больнице в состоянии опьянения. Сам же мужчина вместе с полицейскими проверяет адреса, которые, путаясь, называет мать ребенка.

- Мне вчера позвонили, я приехал к ней. Она находилась в неадекватном состоянии, утверждала, что пошла на дискотеку в район «Солнечный» куда-то, взяла с собой нашего ребенка. Потом пришла во Владимировку к знакомым без ребенка и утверждала, что какой-то Екатерине отдала ребенка. Находилась в наркотическом состоянии.... Говорила, что в оранжевое одет: ботинки оранжевые, все типа оранжевое. Да она толком не могла описать, во что он был одет. Вот я сейчас собираюсь ехать в больницу, поговорить, может, еще какую-то дополнительную информацию скажет. Все, что она говорит, непонятно, - рассказал мужчина поисково-спасательному отряду «Амур».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят сообщить об этом в следственные органы по телефону +7 924 744-00-20 или в ближайший отдел полиции, по телефонам 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU