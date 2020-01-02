В Приамурье зафиксировали самый холодный декабрь за 20 лет

2 Янв. 2020 2020-01-02T04:15:23+03:00

К Новому году природа решила преподнести нам подарок - в ночь на 1 января в Благовещенске значительно потеплело. Фото: благовещенск.рф

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Последний месяц 2019 года удивил благовещенцев резкими холодами - и неспроста. Прошедший декабрь стал самым холодным за последние 20 лет. Об этом рассказали сотрудники Амурского гидрометцентра в своем инстаграм-аккаунте.

- Последний раз такие морозы в последнем месяце года отмечались в Благовещенске в 1999 году, а с началом нового тысячелетия характер декабря заметно смягчился, - поделились наблюдениями метеорологи. - 20 лет назад было еще холоднее: средняя температура была ниже нормы на 4 °С, в 2019-м – на 1,5 °С, и пока это самый холодный декабрь с начала 2000-х.

«Погоду» месяца сделали морозы третьей декады, которая была в среднем холоднее обычного на 4-6 °С, местами по области – на 7-8 °С, эти температуры и потянули за собой месячные характеристики. В Благовещенске практически всю декаду держались 30-градусные морозы, самой студеной была ночь на 26 декабря – 34 °С ниже нуля. По области в эти дни доходило до минус 44-46 °С - такова была температура на востока Зейского и Селемджинского районов.

Однако к Новому году природа решила преподнести нам подарок. В Благовещенске вечером 31 декабря температура упала до -25 градусов, а после полуночи - до -20 градусов. И это при том, что всего сутки назад в областном центре было морознее на 8 градусов!

ИСТОЧНИК KP.RU