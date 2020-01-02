В Благовещенске в новогоднюю ночь родились девять детей

2 Янв. 2020 2020-01-02T05:18:09+03:00

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В первый день 2020 года в Благовещенске поздравили мам, чьи дети появились на свет в последний день уходящего года и в первые часы 2020 года. Свои первые подарки получили пять девочек и четыре мальчика, рассказали в Управлении ЗАГС Амурской области.

- С этим замечательным событием счастливых мамочек пришли поздравить Заместитель председателя Правительства области Ольга Лысенко, министр здравоохранения области Евгения Жарновникова и начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова. Им вручили поздравления от имени губернатора, подарочные наборы для новорожденных в рамках проекта «С заботой о будущем» и памятные знаки управления ЗАГС «Рожденному в Приамурье». Поздравляем семьи с таким замечательным подарком к Новому году! - говорится в аккаунте Управления ЗАГС Амурской области в «Инстаграме».

Также в инстаграм-аккаунте регионального министерства здравоохранения рассказали, что всего за первые сутки нового года в Амурской области родились 15 детей - пять мальчиков и десять девочек Семеро из них появились на свет в областном перинатальном центре, четверо – в Благовещенском роддоме, трое - в Тынде и один – в Свободном.

ИСТОЧНИК KP.RU