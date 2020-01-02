Пропавший в Благовещенске мужчина найден мертвым

2 Янв. 2020 2020-01-02T05:50:04+03:00

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Благовещенец Николай Степанов, пропавший накануне Нового года, был найден мёртвым в гараже. Об этом сообщает амурский паблик @kriminal.blg, в Следственном управлении СК РФ по Амурской области произошедшее на данный момент не прокомментировали.

Напомним, Николай Степанов пропал 30 декабря. Информацию об этом опубликовал добровольный поисково-спасательный отряд «Амур». По данным волонтёров, на момент исчезновения мужчина был одет в синюю куртку, серую меховую шапку, чёрные брюки в клетку и завышенные сапоги. Особые приметы: отсутствует указательный палец на правой руке, шрам от запястья до локтя.

Утром 2 января в социальных сетях появилась информация о том, что мужчину нашли мёртвым в гараже, где он предположительно отправился угарным газом. Так же говорится, что существуют подозрения на криминальный характер смерти, ведется следствие. Однако в Следственном управлении СК РФ по Амурской области комментариев до сих пор не дали.

ИСТОЧНИК KP.RU