Неизвестный водитель насмерть сбил амурчанина 1 января
В среду, 1 января, в поселке Магдагачи Магдагачинского района неизвестный водитель сбил человека. Видео, на котором можно наблюдать аварию, появилось в социальных сетях. Информацию подтвердили в управлении ГИБДД по Амурской области.
- По предварительной информации, 1 января около 17.25 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода 2000 года рождения. Пешеход скончался от полученных травм, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению личности водителя. Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего.
В Приамурье 1 января насмерть сбили пешехода.В среду, 1 января, в поселке Магдагачи Магдагачинского района неизвестный водитель сбил человека. Видео, на котором можно наблюдать аварию, появилось в социальных сетях. Информацию подтвердили в управлении ГИБДД по Амурской области.
ИСТОЧНИК KP.RU