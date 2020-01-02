Неизвестный водитель насмерть сбил амурчанина 1 января

2 Янв. 2020 2020-01-02T07:25:27+03:00

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В среду, 1 января, в поселке Магдагачи Магдагачинского района неизвестный водитель сбил человека. Видео, на котором можно наблюдать аварию, появилось в социальных сетях. Информацию подтвердили в управлении ГИБДД по Амурской области.

- По предварительной информации, 1 января около 17.25 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода 2000 года рождения. Пешеход скончался от полученных травм, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению личности водителя. Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего.

В Приамурье 1 января насмерть сбили пешехода.В среду, 1 января, в поселке Магдагачи Магдагачинского района неизвестный водитель сбил человека. Видео, на котором можно наблюдать аварию, появилось в социальных сетях. Информацию подтвердили в управлении ГИБДД по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU