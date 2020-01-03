На амурских пунктах пропуска усилили санитарный контроль из-за пневмонии в Китае

3 Янв. 2020 2020-01-03T04:34:43+03:00

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В управлении Роспотребнадзора по Амурской области предупреждают о пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань провинции Хубэй. На амурских пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль, с выезжающими туристами проводится профилактическая работа.

- В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в адрес Министерства здравоохранения направлены предложения об усилении настороженности медицинских работников при обращении больных с признаками ОРВИ, гриппом и внебольничных пневмоний, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Обо всех случаях обращения больных, приехавших из Китая, медики должны сообщать в управление.

ИСТОЧНИК KP.RU