На амурских пунктах пропуска усилили санитарный контроль из-за пневмонии в Китае
В управлении Роспотребнадзора по Амурской области предупреждают о пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань провинции Хубэй. На амурских пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль, с выезжающими туристами проводится профилактическая работа.
- В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в адрес Министерства здравоохранения направлены предложения об усилении настороженности медицинских работников при обращении больных с признаками ОРВИ, гриппом и внебольничных пневмоний, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.
Обо всех случаях обращения больных, приехавших из Китая, медики должны сообщать в управление.
ИСТОЧНИК KP.RU