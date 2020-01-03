В Благовещенске из-за порыва трубы затопило квартиры и лифты в многоэтажном доме
Коммунальная авария произошла вечером 2 января в 14-этажном доме на Калинина, 4. На техническом этаже прорвало трубу горячего водоснабжения. Первыми о ЧП узнали жильцы 13-го этажа, у которых из вентиляции потекла вода. После потоки хлынули в шахты лифта, остановив работу техники.
- Многих соседей не было дома, уехали отмечать праздники. Те, кто остались, собрались, черпали воду, вызвали аварийку, - рассказала жительница дома Евгения.
Прибывшие на место сотрудники управляющей компании перекрыли воду и обесточили лифты. Вновь подключить их к питанию можно будет лишь после того, как просохнет проводка.
- Больше всего, конечно, досталось жильцам верхних этажей, там воды было очень много. Мы живем на седьмом, нам в квартиру не попало, но по подъезду текло. Из шахты лифта буквально лило водопадом. Мы с мужем вышли, помогали собирать воду, - сообщила другая жительница дома на Калинина, 4 Елена.
В квартирах жильцов верхних этажей порвались натяжные потолки, вздыбился ламинат, залило бытовую технику. Что стало причиной порыва, и кто за него ответит, предстоит выяснить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU