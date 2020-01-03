В Благовещенске из-за порыва трубы затопило квартиры и лифты в многоэтажном доме

3 Янв. 2020 2020-01-03T08:52:44+03:00

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Коммунальная авария произошла вечером 2 января в 14-этажном доме на Калинина, 4. На техническом этаже прорвало трубу горячего водоснабжения. Первыми о ЧП узнали жильцы 13-го этажа, у которых из вентиляции потекла вода. После потоки хлынули в шахты лифта, остановив работу техники.

- Многих соседей не было дома, уехали отмечать праздники. Те, кто остались, собрались, черпали воду, вызвали аварийку, - рассказала жительница дома Евгения.

Прибывшие на место сотрудники управляющей компании перекрыли воду и обесточили лифты. Вновь подключить их к питанию можно будет лишь после того, как просохнет проводка.

- Больше всего, конечно, досталось жильцам верхних этажей, там воды было очень много. Мы живем на седьмом, нам в квартиру не попало, но по подъезду текло. Из шахты лифта буквально лило водопадом. Мы с мужем вышли, помогали собирать воду, - сообщила другая жительница дома на Калинина, 4 Елена.

В квартирах жильцов верхних этажей порвались натяжные потолки, вздыбился ламинат, залило бытовую технику. Что стало причиной порыва, и кто за него ответит, предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU