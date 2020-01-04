В Приамурье собаку привязали к дереву и оставили умирать

4 Янв. 2020 2020-01-04T04:53:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры рассказали, что нашли очередную собаку, которую люди оставили умирать на морозе. Животное привязали к дереву проволокой, так она просидела несколько дней, пока зоозащитники не пришли к ней на помощь.

Нашли собаку в Екатеринославке. В инстаграм-паблике @goryachie_cerdca опубликовали фотографию спасенного хвостатого.

«В Екатеринославке кто-то так решил собачью судьбу - привязал проволокой к дереву в заброшенном месте. Собака не злая, немного поругалась на меня, пока распутывала. Видно, что уже не день сидит... Вот и праздник у людей или все-таки нелюдей... Желаю вам за такой поступок всего лучшего в жизни, год вы начали «удачно», - говорят волонтеры.

Подписчики паблика встали на сторону зоозащитников. Поступок неизвестных, оставивших питомца на голодную и холодную смерть, назвали бесчеловечным и жестоким. В адрес таких «нелюдей» летели оскорбления и проклятия.

«Думаю (надеюсь), этот год они закончат так же! Слов нет. Как таких Земля носит?», - недоумевает подписчица.

ИСТОЧНИК KP.RU