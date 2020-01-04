Амурчанка оставила маленьких детей без еды

4 Янв. 2020 2020-01-04T08:27:00+03:00

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В Белогорске прошел межведомственный рейд. Комиссия по делам несовершеннолетних вместе с органами опеки, подразделениями по делам несовершеннолетних и Комплексным центром социального обслуживания населения посетили стоящие на учете семьи. В одном из домов оказались дети младшего школьного возраста, которых мать оставила одних без еды и ушла на работу.

Дома остались следы праздничного застолья. Специалисты связались с матерью, убедились, что она действительно работает, после чего купили детям булочки и пирожки.

«Специалистам удалось проверить 9 семей. В ходе рейда велись профилактические беседы. Изъятие детей не потребовалось. В остальных семьях родители были трезвые, дети накормлены», - рассказала секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лада Новикова.

Как сообщает администрация Белогорска, всего собирались проверить 15 неблагополучных семей с маленькими детьми, а также семьи, живущие в частном секторе и домах с печным отоплением. Следующий рейд назначен на 6 января.

ИСТОЧНИК KP.RU