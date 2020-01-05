2020-01-05T05:20:36+03:00
Общество

В Белогорске при пожаре спасли женщину

Пострадавшую доставили в местную больницу
Анастасия НАГАЙКО
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Фото: https://ru.depositphotos.com/Фото: https://ru.depositphotos.com/
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В Белогорске в ночь на 5 января загорелся 2-этажный многоквартирный дом. Сообщение о возгорании на ул. Товарная поступило в 01.11. Оперативно к месту вызова прибыли огнеборцы пожарной части в составе 8 человек и двух единиц техники.

По сообщению ГУ МЧС по Амурской области, открытое горение было ликвидировано в течение трех минут. В результате пожара огонь повредил комнату по всей площади. Пострадала женщина 1964 года рождения, которая отравилась продуктами горения. Ее доставили в ГАУЗ «Белогорская больница».

- Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня на соседние квартиры. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - рассказали в ГУ МЧС по Амурской области.

Напоминаем, в случае возникновения пожара телефон пожарных и спасателей:

- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;

- 01 - со стационарных телефонов;

- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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