Амурчане завоевали первое место на фестивале ледовых фигур в Харбине

5 Янв. 2020 2020-01-05T07:32:07+03:00

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В Харбине завершился первый конкурсный этап международного фестиваля ледовых и снежных фигур. Команда огнеборцев Благовещенска заняла первое место в номинации «Мультиблочная фигура». В течение пяти дней они изготавливали композицию из 10 кусков льда размером 7 на 3 метра каждый.

В составекоманды Приамурья - действующие и бывшие сотрудники пожарной охраны города Благовещенска. Возглавляет команду Алексей Сидоров, мастер-пожарный (спасатель) специализированной пожарно-спасательной части. Также в команде начальник караула 1-й пожарно-спасательной части Благовещенска Данил Фатеев, Григорий Алешин и Константин Губкин, служившие в пожарной охране и ушедшие на пенсию. Их композиция «Путешествие на Марс» больше всех понравилась жюри.

- Тема космоса современная, фантастическая. Возможно, люди когда-нибудь смогут путешествовать на Марс и другие планеты, - рассказал Алексей Сидоров. – И к тому же, эта тема для Амурской области очень актуальна.

Кстати, Алексей Сидоров неоднократно становился победителем и номинантом конкурсов фестиваля ледовых и снежных скульптур в Харбине. А в 2013 году мультиблочная фигура амурской команды, возглавлял которую Алексей Сидоров, завоевала первое место. Теперь участникам предстоит изготовить моноблочные ледовые и снежные фигуры.

ИСТОЧНИК KP.RU