Амурчанка погибла во время пожара в поселке Широком

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:33:23+03:00

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5 января в поселке Широком, входящим в городской округ Райчихинска, горела квартира в многоэтажном доме.

К моменту прибытия боевых расчетов из квартиры на втором этаже валил густой дым.

- Из соседних жилых помещений огнеборцы эвакуировали восемь человек. В горящей квартире было обнаружено тело погибшей хозяйки 1957 года рождения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Квартира была повреждена огнём по всей площади, а также произошло обрушение кровли. В ликвидации пожара были задействованы 10 человек и три единицы техники.

По версии специалистов, пожар явился следствием неосторожного обращения с огнем при курении. Как отмечают огнеборцы, неосторожность при курении – одна из самых частых причин пожаров. Курение в постели в нетрезвом виде неизбежно приводит к беде, так как тлеющий сигаретный пепел, попав на постель, далеко не сразу дает о себе знать, и, как правило, к моменту начала пожара человек успевает заснуть. А спящий человек оказывается не в состоянии ни заметить начинающийся пожар, ни принять меры к своему спасению.

ИСТОЧНИК KP.RU