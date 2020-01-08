Амурские волонтеры ищут пропавшего мужчину из Якутии

8 Янв. 2020 2020-01-08T05:05:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Караульных Сергей Аркадьевич, 1958 года рождения, выехал из города Нерюнгри по направлению Приамурья и пропал. Мужчину разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «Поиск Неру». Информацию о нем разместил в инстаграм-аккаунте @psoamur поисково-спасательный отряд «Амур».

Известно, что Сергей Аркадьевич отправился в путь 27 декабря прошлого года на автомобиле Lexus, г/н: Х575КР14rus. На мужчине была норковая шапка, куртка с капюшоном и синие джинсы.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят сообщать по телефонам: +79145810157, +79098193475, либо по телефонам, указанным в ориентировке.

ИСТОЧНИК KP.RU