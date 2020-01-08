Амурские зоозащитники открыли бесплатный кабинет ветеринарной помощи

8 Янв. 2020 2020-01-08T05:37:42+03:00

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Социальный кабинет ветеринарной помощи открыли амурские зоозащитники на деньги Президентского гранта. Сумма выделенных средств составила 1,7 млн рублей, общая стоимость проекта – почти 3 млн рублей.

На выигранные деньги волонтеры общественной организации любителей животных Благовещенска «Велес» закупили необходимое оборудование и приступили к работе с конца прошлого года. Кабинет находится в столице Приамурья.

Большая часть пациентов – подопечные волонтеров, взятые с улицы, или те, кого подобрали неравнодушные горожане. Медицинскую помощь им оказывают бесплатно, в числе услуг также - чипирование и вакцинирование. Помимо этого, на безвозмездной основе можно получить консультацию, стерилизовать и кастрировать животных, обработать питомцев от блох, гельминтов, клещей.

За помощью в социальный ветеринарный кабинет обратиться могут и владельцы домашних животных. Им окажут помощь по ценам ниже, чем в других ветклиниках, сообщают волонтеры.

Проект направлен на урегулирование численности бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU