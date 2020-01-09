Благовещенск может стать лучшим городом России

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:02:10+03:00

Пока столица Приамурья находится на 52 месте из 83

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Стартовало голосование в рамках проекта «Город России». Жители страны могут проголосовать за самый лучший и узнаваемый населенный пункт.

Участие в борьбе на ряду с другими принимает и Благовещенск. Пока за столицу Амурской области проголосовало 46 человек, что обеспечило областному центру 52 место из 83 (по данным на утро 9 января).

В тройке лидеров сейчас Смоленск, Севастополь и Нальчик. У них по 4029, 3052, 2504 голосов соответственно. Замыкают рейтинг Кызыл, Махачкала и Якутск, набравшие всего по четыре голоса.

Итоги конкурса подведут 30 декабря 2020 года.

К слову, в 2019 году Благовещенск занял 62 место, набрав 2270 голосов. Победителем стал город Чебоксары с 269 449 баллами. В аутсайдерах оказался Кызыл (387 голосов).

Проголосовать за Благовещенск можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU