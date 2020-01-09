Благовещенск может стать лучшим городом России
Стартовало голосование в рамках проекта «Город России». Жители страны могут проголосовать за самый лучший и узнаваемый населенный пункт.
Участие в борьбе на ряду с другими принимает и Благовещенск. Пока за столицу Амурской области проголосовало 46 человек, что обеспечило областному центру 52 место из 83 (по данным на утро 9 января).
В тройке лидеров сейчас Смоленск, Севастополь и Нальчик. У них по 4029, 3052, 2504 голосов соответственно. Замыкают рейтинг Кызыл, Махачкала и Якутск, набравшие всего по четыре голоса.
Итоги конкурса подведут 30 декабря 2020 года.
К слову, в 2019 году Благовещенск занял 62 место, набрав 2270 голосов. Победителем стал город Чебоксары с 269 449 баллами. В аутсайдерах оказался Кызыл (387 голосов).
Проголосовать за Благовещенск можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU